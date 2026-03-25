Песков: Москальковой по истечению полномочий будет предложена другая должность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, полномочия которой истекают в апреле, будет предложена новая должность. Как сообщил представитель Кремля, это решение будет зависеть от главы государства Владимира Путина.