Песков: Москальковой по истечению полномочий будет предложена другая должность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, полномочия которой истекают в апреле, будет предложена новая должность. Как сообщил представитель Кремля, это решение будет зависеть от главы государства Владимира Путина.
«Ну, конечно, будут. Но какие — это уже от главы государства зависит», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных карьерных предложениях для Москальковой.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что в России не планируется отмена ограничений, которые устанавливают запрет для лиц занимать должность омбудсмена два срока.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин подписал серию указов о назначении новых послов РФ в африканских странах. Должность чрезвычайного и полномочного посла в Зимбабве занял Сергей Бердников.