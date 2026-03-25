Песков: Москальковой по истечению полномочий будет предложена другая должность

Песков заявил, что должность Москальковой по истечению полномочий омбудсмена будет зависеть от решения Путина.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, полномочия которой истекают в апреле, будет предложена новая должность. Как сообщил представитель Кремля, это решение будет зависеть от главы государства Владимира Путина.

«Ну, конечно, будут. Но какие — это уже от главы государства зависит», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных карьерных предложениях для Москальковой.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что в России не планируется отмена ограничений, которые устанавливают запрет для лиц занимать должность омбудсмена два срока.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин подписал серию указов о назначении новых послов РФ в африканских странах. Должность чрезвычайного и полномочного посла в Зимбабве занял Сергей Бердников.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше