Песков рассказал, что ждет Москалькову по истечению полномочий на посту омбудсмена

Президент России Владимир Путин предложит Татьяне Москальковой, чьи полномочия омбудсмена подходят к концу в апреле, занять другой пост. Об этом в среду, 25 марта, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Не будем анонсировать сейчас, — передает слова пресс-секретаря президента России ТАСС.

По данным СМИ, основным кандидатом на пост уполномоченного по правам человека в России стала депутат Государственной думы от «Справедливой России», председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Владимир Путин ранее указом исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности. Еще в начале февраля глава государства уволил его с поста своего специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда уточнил, что Иванов сам изъявил желание уйти в отставку.

Путин также назначил Евгения Кудрова чрезвычайным и полномочным послом России в Йеменской Республике. Президент ранее подписал указ, согласно которому новым послом России в Бельгии стал Денис Гончар. Глава РФ снял с этого поста Александра Токовинина.

