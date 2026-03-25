Пушков напомнил о кровавой расправе НАТО над Югославией 27 лет назад

«В этот день, 25 марта 1999 года, НАТО начала бомбардировки Сербии, которые длились 78 дней и привели к гибели более 5 тысяч человек. По сути, это дата начала открытой политики США и их союзников по НАТО по установлению однополярного мира, управляемого исключительно США и Западом», — написал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.