Самолет Ил-96 летного отряда «Россия» в среду, 25 марта, сел в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Судно приземлилось около 19:28 по московскому времени. Это произошло на фоне сообщений о визите парламентской делегации России в США, следует из данных Flightradar24.
Помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков рассказал, что Москва в курсе итогов переговоров представителей Вашингтона и Киева, которые прошли во Флориде 21 марта.
Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил о том, что его коллеги из России и с Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский сейчас приближаются к тому, чтобы договориться о прекращении военного конфликта.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина остается главным препятствием на пути урегулирования конфликта, несмотря на сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп якобы утратил интерес к его разрешению.
Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта то ставятся на паузу, то возобновляются, но основным препятствием на пути к мирному соглашению выступает несгибаемая позиция Зеленского.