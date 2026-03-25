Самолет из России сел в США на фоне подготовки визита делегации Госдумы

Самолет Ил-96 летного отряда «Россия» в среду, 25 марта, сел в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Судно приземлилось около 19:28 по московскому времени. Это произошло на фоне сообщений о визите парламентской делегации России в США, следует из данных Flightradar24.

Помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков рассказал, что Москва в курсе итогов переговоров представителей Вашингтона и Киева, которые прошли во Флориде 21 марта.

Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил о том, что его коллеги из России и с Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский сейчас приближаются к тому, чтобы договориться о прекращении военного конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина остается главным препятствием на пути урегулирования конфликта, несмотря на сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп якобы утратил интерес к его разрешению.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта то ставятся на паузу, то возобновляются, но основным препятствием на пути к мирному соглашению выступает несгибаемая позиция Зеленского.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше