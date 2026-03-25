«Не намерены выходить из игры»: посол рассказал о влиянии военной эскалации на планы сотрудничества РФ и Ливана

Посол Рудаков: военная эскалация негативно влияет на сотрудничество РФ и Ливана.

Источник: Комсомольская правда

Посол РФ в Ливанской Республике Александр Рудаков в интервью KP.RU рассказал о влиянии эскалации ливано-израильского конфликта на диалог России с новыми властями Ливана.

Рудаков отметил, что сейчас местные органы власти должны работать «в режиме чрезвычайного положения», а многие функции просто «поставлены на паузу». Посол обратил внимание на ситуацию с авиасообщением. Оно ограничено, поэтому летает только национальный авиаперевозчик. В результате затруднен делегационный обмен, а «двустороннее взаимодействие стопорится».

«Влияние, естественно, негативное… Все ресурсы брошены на купирование кризиса и его последствий, а не на развитие внешних партнерств. При этом мы не намерены выходить из игры. Диалог продолжается — и политический, и культурный, и гуманитарный», — отметил дипломат.

При этом посол отметил, что после того, как ситуация «устаканится», Россия планирует восстанавливать его уровень взаимоотношения «до предконфликтного» и «расширять охват».

Ранее ЦАХАЛ атаковал Дом русской культуры в ливанском городе Набатия. Израильские войска полностью разрушили здание. При этом, как сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков, Русский дом никак не причастен к военным действиям.

