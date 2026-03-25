Иран отверг предложения США для окончания конфликта и выдвинул свои условия

Тегеран отверг мирное предложение Вашингтона и выдвинул собственные условия для урегулирования конфликта. Об этом заявил иранский чиновник в интервью телеканалу Press TV.
«Иран прекратит войну, когда сам решит это сделать и когда будут выполнены его условия», — подчеркнул он, заявив о готовности страны продолжать оборонительные действия и наносить удары до полного удовлетворения своих требований.
По его словам, предложения США, в том числе 15-пунктный план, Тегеран считает чрезмерными и не соответствующими реальности.
Среди условий Ирана — всеобъемлющее прекращение боевых действий на всех фронтах, установление международных гарантий, исключающих возобновление войны, выплата компенсаций за нанесённый военный ущерб, признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом, а также прекращение давления на так называемые «силы сопротивления».
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на иранский источник, сообщил, что Тегеран официально уведомил Пакистан об отказе принимать американскую инициативу по урегулированию конфликта.
24 марта премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о готовности своей страны выступить в роли принимающей стороны для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.