Песков: Россия передает МАГАТЭ озабоченности из-за ударов по АЭС «Бушер»

Российская сторона информирует Международное агентство по атомной энергии и Соединённые Штаты о своей серьёзной обеспокоенности, вызванной атаками на иранскую атомную электростанцию «Бушер». Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что со стороны США не поступает каких-либо гарантий относительно обстановки вокруг иранской АЭС «Бушер».
«Каких-то гарантий нет, но мы просто каждый раз доводим до их сведения наше видение той опасности критической, которая кроется за этими ударами», — заявил представитель Кремля.
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.Читать дальше