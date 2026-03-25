Песков: Россия передает МАГАТЭ озабоченности из-за ударов по АЭС «Бушер»

США не дают каких-либо гарантий по АЭС «Бушер», заявили в Кремле.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона информирует Международное агентство по атомной энергии и Соединённые Штаты о своей серьёзной обеспокоенности, вызванной атаками на иранскую атомную электростанцию «Бушер». Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы в первую очередь МАГАТЭ передаем. Конечно, наши чрезвычайные озабоченности мы сигнализируем всем, и США тоже сигнализируем», — пояснил он.

Песков отметил, что со стороны США не поступает каких-либо гарантий относительно обстановки вокруг иранской АЭС «Бушер».

«Каких-то гарантий нет, но мы просто каждый раз доводим до их сведения наше видение той опасности критической, которая кроется за этими ударами», — заявил представитель Кремля.

