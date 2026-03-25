Путин назначил Мельника заместителем генпрокурора РФ

Президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника на должность заместителя генерального прокурора. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Мельника Виктора Дмитриевича заместителем генерального прокурора Российско Федерации, освободив его от занимаемой должности», — подчёркивается в документе.

Также, согласно указу, на пятилетний срок назначены: Андрей Гуришев — прокурором Санкт-Петербурга, Пётр Забурко — прокурором Ленинградской области, Денис Назаренко — прокурором Тверской области. Указ действует с момента его подписания.

Ранее Владимир Путин подписал закон о праве на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если средства позднее возвращались работодателю. Документ предусматривает, что доход от временного размещения страховых взносов будет зачисляться на пенсионный счёт каждого гражданина.

