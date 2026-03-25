Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tasnim заявило, что Иран способен создать угрозу для Баб-эль-Мандебского пролива

Агентство Tasnim утверждает, что Иран может «открыть другой фронт» или создать угрозу для Баб-эль-Мандебского пролива, если США предпримут попытку взять под контроль иранские острова или предпримут другие действия с целью эскалации конфликта.

Баб-эль-Мандебский пролив, как говорится в публикации, считается стратегическим.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иранское государственное телевидение IRIB заявило о готовности страны «захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейна и изменить регион» в случае, если США предпримут попытку наземного вторжения.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

