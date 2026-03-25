Tasnim заявило, что Иран способен создать угрозу для Баб-эль-Мандебского пролива

Баб-эль-Мандебский пролив, как говорится в публикации, считается стратегическим.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иранское государственное телевидение IRIB заявило о готовности страны «захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейна и изменить регион» в случае, если США предпримут попытку наземного вторжения.
