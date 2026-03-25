Появились сообщения о поражении вертолетов ВСУ в Одесской области

В Одесской области нанесен удар по расположению подразделений армейской авиации ВСУ, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, под удар попала территория бывшего аэродрома в районе города Арциз, используемая в настоящее время противником для размещения и обслуживания авиации.
Военные паблики пишут также о повреждении топливозаправочной техники, площадок обслуживания и технических помещений на территории попавшего под удар объекта.
Информации о потерях противника в результате удара по расположению подразделений армейской авиации нет.
Ранее стало известно об атаке беспилотников на здание пункта управления 14-й мехбригады ВСУ в поселке Шевченково в Харьковской области. Сообщалось о поражении ракетами командного пункта противника в окрестностях херсонского села.