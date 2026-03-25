Кремль призвал Израиль не делать опасных шагов в отношении Ирана

Москва призывает израильскую сторону, наносящую удары по Ирану, воздерживаться от потенциально рискованных действий. Такую позицию озвучил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что РФ поддерживает контакты со всеми участниками ближневосточного противостояния, в том числе с Тель-Авивом, стремясь донести до них необходимость избегать резких шагов.

«Мы со всеми сторонами пытаемся быть в диалоге, чтобы именно их призывать к тому, чтобы не делать таких потенциально опасных шагов», — сказал он.

Ранее иранские власти опровергли заявления президента США Дональда Трампа о якобы ведущихся переговорах с Тегераном. Подобные утверждения не соответствуют действительности и являются недостоверными, заявили в Тегеране. Согласно позиции иранской стороны, США начали военные действия в период переговорного процесса, что ставит под сомнение намерения Вашингтона достичь договорённостей.

