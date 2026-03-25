Оверчук: работу западного маршрута «Север — Юг» восстановлена после краткосрочного сбоя

Вице-премьер Оверчук сообщил, что движение идёт в штатном режиме, поблагодарив Азербайджан за оперативное решение вопроса с возвращением водителей. Перерыв длился два дня. Также он подтвердил, что строительство участка Решт — Астара в Иране продолжается. Россия намерена реализовать проект после стабилизации обстановки в регионе.