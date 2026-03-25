США отправили в Иран странные самолеты: главная новость войны 25 марта

На военном портале США появилась публикация о необычных квадратных отметках на передней кромке крыльев двух американских стратегических бомбардировщиков B-2, участвовавших в операции «Эпическая ярость» против Ирана. Обозреватель портала задался вопросом, чем могут быть загадочные прямоугольники, которые он рассмотрел на фотографиях самолетов.
Комментируя aif.ru главную новость войны на Ближнем Востоке от 25 марта, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, чем могут быть эти странные метки.
«На каждом военном самолёте НАТО, который сегодня работает в зоне Персидского залива, помимо вооружения размещают ещё блоки, которые прикрывают самолёт в воздухе и защищают его от радиолокационных станций Ирана. Такие устройства можно встретить как на бомбардировщиках, так и на истребителях, которые совершают полёты в небе над Ираном», — объяснил Липовой.
США и Израиль начали наносить массированные удары по объектам на территории Ирана с 28 февраля 2026 года. Тегеран в ответ атакует ракетами и дронами объекты на территории Израиля, американские корабли и военные базы в странах Персидского залива. Так, 25 марта Иран сообщил о ракетном ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.