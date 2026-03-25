Гутерриш: война на Ближнем Востоке зашла слишком далеко и угрожает миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке достигла опасного уровня, выйдя за рамки того, что ещё недавно считалось «немыслимым».
По его словам, мир стоит на пороге более широкой войны, резкого роста человеческих страданий и серьёзного глобального экономического кризиса.
«Это зашло слишком далеко. Пора прекратить подниматься по лестнице эскалации и начать подниматься по дипломатической лестнице. Нужно вернуться к полному уважению международного права», — подчеркнул Гутерриш.
Особую обеспокоенность Гутерриш выразил в связи с угрозой закрытия Ормузского пролива, через который проходят жизненно важные поставки нефти, газа и удобрений. Он предупредил, что это особенно опасно в разгар мирового посевного сезона.
Последствия этой войны сильнее всего бьют по беднейшим и наиболее уязвимым людям планеты, добавил Гутерриш.
Ранее стало известно, что Иран отверг предложения Соединённых Штатов для окончания конфликта и выдвинул ряд собственных условий.