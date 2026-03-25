Politico: в ЕС считают требования США по конфликту с Ираном «бессвязными»

Издание Politico утверждает, что европейские политики не могут понять, какой помощи в конфликте с Ираном требует от них президент США Дональд Трамп.

Издание Politico утверждает, что европейские политики не могут понять, какой помощи в конфликте с Ираном требует от них президент США Дональд Трамп. По информации издания, американские требования в Европе считают «абсурдно бессвязными», и вместо их выполнения прибегают к «заявлениям и встречам».

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Как утверждает Politico, Трамп не предоставил официальных запросов о военной технике, и любая европейская помощь в возобновлении судоходства по Ормузскому проливу остается блокированной.

