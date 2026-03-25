Артиллерия уничтожила место скопления боевиков ВСУ у Дибровы под Славянском

Кадры уничтожения места скопления украинских боевиков на славянском направлении опубликовал в среду Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ.
Судя по видео, под удар попал выявленный российскими военными в районе Дибровы ангар с укрывшимися в нем боевиками ВСУ.
Сообщается, что координаты места скопления военнослужащих противника были переданы расчету гаубицы Д-30.
«Командир орудия и наводчик гаубицы Д-30 оперативно подготовили данные для стрельбы. 122-мм осколочно-фугасный снаряд поразил цель прямым попаданием. Укрытие полностью разрушено, личный состав противника ликвидирован», — говорится в публикации.
Данных о потерях ВСУ в результате артиллерийского удара по ангару с украинскими военными под Дибровой нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения артиллерией и беспилотниками позиций дроноводов ВСУ и укрытий украинских боевиков в районе села Рай-Александровка на славянском направлении.