Песков: решение о новой должности Москальковой примет Путин

Татьяна Москалькова была избрана на пост уполномоченного по правам человека в 2016 году. В 2021 году ее на эту должность повторно назначил Владимир Путин. Согласно информации на сайте госпожи Москальковой, за время ее службы было рассмотрено более 220 тыс. обращений граждан, на личных приемах уполномоченным и сотрудниками аппарата принято более 25 тыс. человек.