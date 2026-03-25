Axios: Иран не давал США официального ответа по предложениям

При этом ранее телеканал Press TV сообщил, что Иран отклонил план США по урегулированию конфликта и выдвинул свои условия. Тегеран требует полного прекращения боевых действий на всех направлениях и выработки механизмов, исключающих повторение конфликтов в будущем. Также в списке — финансовая компенсация за ущерб и признание контроля Ирана над Ормузским проливом.