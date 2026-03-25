Самолет с депутатами Госдумы РФ приземлился в США

Борт Ил-96, на борту которого, предположительно, находятся депутаты Госдумы, совершил посадку в Нью-Йорке. Об этом пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что группа из четырёх-пяти парламентариев планирует посетить США. Для поездки потребовалось согласовать ряд вопросов, в том числе получить гарантии в связи с действующими санкциями.
В начале января в СМИ появлялась информация, что российских депутатов пригласил в Вашингтон член Палаты представителей Конгресса США.
Подробности о составе делегации и целях визита пока не раскрываются.
