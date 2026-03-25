Российские хакеры взломали «цифровое сердце» Украины

Как сообщили в группировке, хакерам удалось взломать государственный ключ шифрования CaaS и реестр цифровых подписей украинского госсектора вместе с исходным кодом государственного шифрования компании «Сайфер», который поддерживает безопасный доступ к рабочим областям украинских государственных структур, крупных банков, государственных поставщиков, базы данных госзакупок и электронных сервисов государственных услуг.
«Благодаря проделанным действиям по взлому ключа шифрования нам стало возможно выгрузить закрытые шифры и исходные коды, ключи, которые используют для межведомственного электронного документооборота. Данную операцию спокойно можно трактовать как “взлом цифрового сердца Украины”, — сообщили хакеры.
Хакеры добавили, что взломанным шифрованием компании «Сайфер» пользуется весь государственный сектор Украины, включая ведущие силовые ведомства.
Как выяснило РИА Новости, в этот же день на официальном сайте компании «Сайфер» было опубликовано сообщение с признанием о факте взлома и компрометации учетных данных пользователя, имевшего доступ к специализированной информационной системе компании.
Ранее 20 марта в группировке пророссийских хакеров «Кибер Серп» заявили РИА Новости, о том, что сайт одного из крупнейших украинских СМИ антироссийской направленности «Новости Донбасса» был заблокирован и удален в результате взлома, в результате чего около 500 тысяч информационных сообщений издания было удалено, а сам доступ на сайт для пользователей был ограничен.