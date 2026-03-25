Reuters: КНР составляет карту дна океана, готовясь к конфликту с США

Китай развернул масштабную операцию по изучению рельефа и гидрологических характеристик мирового океана, задействовав десятки исследовательских судов в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах.
Хотя официально работы позиционируются как поиск месторождений полезных ископаемых и перспективных рыболовных зон, военные эксперты считают, что собираемые данные имеют стратегическое военное значение, в первую очередь для ведения подводной войны против Соединенных Штатов и их союзников. Об этом пишет Reuters.
Данные спутникового отслеживания подтверждают его присутствие у берегов Японии, где в октябре 2024 года оно тестировало подводные датчики. В мае 2025 года судно вновь появилось в этом регионе, а в марте того же года проследовало между Шри-Ланкой и Индонезией, фактически контролируя подходы к Малаккскому проливу, одному из важнейших маршрутов мировой морской торговли.
По данным Reuters, источники в западных военных ведомствах признают, что получаемая Пекином информация может оказаться бесценной при подготовке морского театра военных действий. Некоторые из них выразили удивление масштабом китайской океанографической деятельности. Несмотря на заявления о гражданской миссии, объёмы и характер данных позволяют эффективно применять их в ходе боевых действий.
