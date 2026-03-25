Reuters: КНР составляет карту дна океана, готовясь к конфликту с США

По данным западных журналистов, Китай развернул масштабную программу по картографированию океанского дна. Специалисты считают, что собранные данные могут быть использованы для ведения подводной войны против США.

Источник: Аргументы и факты

Китай развернул масштабную операцию по изучению рельефа и гидрологических характеристик мирового океана, задействовав десятки исследовательских судов в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах.

Хотя официально работы позиционируются как поиск месторождений полезных ископаемых и перспективных рыболовных зон, военные эксперты считают, что собираемые данные имеют стратегическое военное значение, в первую очередь для ведения подводной войны против Соединенных Штатов и их союзников. Об этом пишет Reuters.

Особое внимание сосредоточено на маршруте исследовательского судна Dong Fang Hong 3. С 2024 по 2026 год оно неоднократно курсировало в зоне между Тайванем и базой США на Гуаме, а также проходило через ключевые районы Индийского океана.

Данные спутникового отслеживания подтверждают его присутствие у берегов Японии, где в октябре 2024 года оно тестировало подводные датчики. В мае 2025 года судно вновь появилось в этом регионе, а в марте того же года проследовало между Шри-Ланкой и Индонезией, фактически контролируя подходы к Малаккскому проливу, одному из важнейших маршрутов мировой морской торговли.

По данным Reuters, источники в западных военных ведомствах признают, что получаемая Пекином информация может оказаться бесценной при подготовке морского театра военных действий. Некоторые из них выразили удивление масштабом китайской океанографической деятельности. Несмотря на заявления о гражданской миссии, объёмы и характер данных позволяют эффективно применять их в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что КНР впервые продемонстрировал систему управления роем дронов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше