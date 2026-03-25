Трамп полетит в Китай

Президент США Дональд Трамп в мае посетит Китай. Об этом официально сообщил Белый дом.
«Я рада сообщить, что давно ожидавшаяся встреча президента Трампа с президентом Си в Китае теперь состоится в Пекине 14 и 15 мая», — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она также анонсировала ответный визит китайской делегации в Вашингтон. Трамп и его супруга Меланья примут Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань в Вашингтоне в этом году.
В МИД РФ ранее сообщили, что сроки визита президента России Владимира Путина в Китай планируется объявить в ближайшее время.