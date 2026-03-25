Трамп полетит в Китай

Президент США Дональд Трамп в мае посетит Китай. Об этом официально сообщил Белый дом.

«Я рада сообщить, что давно ожидавшаяся встреча президента Трампа с президентом Си в Китае теперь состоится в Пекине 14 и 15 мая», — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она также анонсировала ответный визит китайской делегации в Вашингтон. Трамп и его супруга Меланья примут Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань в Вашингтоне в этом году.

Первоначально поездка Трампа в Пекин планировалась на 31 марта — 2 апреля, но её перенесли из-за военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля.

В МИД РФ ранее сообщили, что сроки визита президента России Владимира Путина в Китай планируется объявить в ближайшее время.

