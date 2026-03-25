CNN: США планируют отправить Вэнса для переговоров с Ираном

Американские власти рассматривают возможность встречи с иранским руководством в ближайшие выходные, и предполагают, что во встрече мог бы участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, утверждает телекомпания CNN.
Утром телекомпания заявляла, что участия Вэнса в переговорах хотели бы иранские политики.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
