«Обрушим ад»: Белый дом пригрозил Ирану беспрецедентным ударом

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявилав ходе брифинга, что администрация Дональда Трампа готова применить максимально жесткие меры против Ирана, если Тегеран не согласится на условия Вашингтона. По словам представителя президента США, американская сторона рассчитывает на скорое завершение военной операции, которую в Белом доме называют «оглушительным триумфом».
«Если Иран не сможет принять реальность текущего момента, если он не сможет понять, что потерпел военное поражение… президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и готов обрушить настоящий ад», — сообщила Левитт в ходе брифинга.
Официальный представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон находится «вплотную к достижению основных целей» операции «Эпическая ярость», которая, по ее заверениям, позволяет последовательно уничтожать военные возможности Ирана.
Несмотря на сообщения о том, что Тегеран официально отверг предложения США, Левитт настаивает на обратном: «Переговоры продолжаются. Они проходят продуктивно».
Дипломатическое противостояние между странами упирается в несовместимость требований сторон. Ранее США через посредников передали Тегерану план из 15 пунктов, который предусматривает демонтаж ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, уничтожение объектов в Натанзе, Исфахане и Фордове, а также отказ от поддержки региональных ополченцев в обмен на снятие санкций. В ответ Тегеран выставил свой ультиматум из 5 пунктов: прекращение всех актов агрессии и убийств, создание механизмов недопущения новой войны, выплата репараций, вывод иностранных войск со всех фронтов и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
Читайте материал: «“Ядерный террор”: Москва обвинила Вашингтон в попытке устроить катастрофу».
