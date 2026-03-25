«Обрушим ад»: Белый дом пригрозил Ирану беспрецедентным ударом

Дипломатическое противостояние между странами упирается в несовместимость требований сторон. Ранее США через посредников передали Тегерану план из 15 пунктов, который предусматривает демонтаж ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, уничтожение объектов в Натанзе, Исфахане и Фордове, а также отказ от поддержки региональных ополченцев в обмен на снятие санкций. В ответ Тегеран выставил свой ультиматум из 5 пунктов: прекращение всех актов агрессии и убийств, создание механизмов недопущения новой войны, выплата репараций, вывод иностранных войск со всех фронтов и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.