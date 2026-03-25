Захарова заявила о чудовищных масштабах пыток российских пленных на Украине

Издевательства над российскими военнопленными со стороны киевского режима достигли чудовищных масштабов. Подобные преступления не обладают сроком давности и потребуют ответственности как руководителей, так и исполнителей. Об этом в среду, 25 марта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

— Отвечать за них придется всем — как руководителям Украины и руководителям медицинских учреждений на Украине, которые отдавали преступные приказы, так и докторам-исполнителям так называемым, — подчеркнула дипломат на брифинге.

Она добавила, что украинские врачи регулярно намеренно причиняют боль пленным, вводя им в раны медицинские инструменты, используют их в качестве тренажеров для студентов-медиков, а также наносят удары по сломанным костям военнослужащих. Захарова отметила, что подробности, изложенные российскими бойцами, которые вернулись из плена, способны привести в ужас «даже самых прожженных циников», передает ТАСС.

26 февраля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские военные в состоянии алкогольного опьянения избивают российских пленных черенками от лопаты, топорами и ножками от стульев.

