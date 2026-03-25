Иран пригрозил закрыть ещё один пролив, если США начнут наземное вторжение

Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что Дональд Трамп мог назвать «подарком» от Ирана решение Тегерана пропускать часть судов через Ормузский пролив. По словам эксперта, сейчас Иран пропускает через пролив танкеры дружественных стран — в первую очередь Китая и Индии, зарабатывая на этом по два миллиона долларов с каждого судна. Для Вашингтона такая ситуация, отметил он, не столь плоха, поскольку позволяет сгладить последствия мирового энергетического кризиса.