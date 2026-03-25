Путин назвал блестящей российскую систему образования в сфере культуры

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что в России создана превосходная многоступенчатая система образования в области культуры и искусства, которая требует систематической поддержки.
Президент сделал заявление на заседании Совета по культуре, проходившем в формате видеоконференции.
«У нас в стране выстроена блестящая многоуровневая система такого образования. И она нуждается в постоянной поддержке», — сказал глава государства.
Президент также подчеркнул убеждённость в том, что молодёжь должна не просто знакомиться с художественным творчеством, но и получать возможность заниматься им с детства, осваивая музыку, хореографию и изобразительное искусство.