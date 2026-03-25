Путин запретил вывозить из РФ в ЕАЭС наличные на сумму выше $100 тыс

Согласно документу, который появился на сайте официального опубликования правовых актов, с 1 апреля 2026 года вводится запрет на вывоз физическими лицами наличной валюты в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США. Исключение составляют случаи, когда транспортировка средств осуществляется через международные аэропорты, перечень которых будет определен Правительством РФ. При этом вывоз наличности свыше установленного лимита возможен только при наличии подтверждающих банковских документов.