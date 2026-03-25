Путин запретил вывозить из РФ в ЕАЭС наличные на сумму выше $100 тыс

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок вывоза из страны наличной иностранной валюты и аффинированного золота в слитках. Новые ограничения вступают в силу с 25 марта 2026 года и направлены на обеспечение финансовой стабильности и защиту национальных интересов страны.
Согласно документу, который появился на сайте официального опубликования правовых актов, с 1 апреля 2026 года вводится запрет на вывоз физическими лицами наличной валюты в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США. Исключение составляют случаи, когда транспортировка средств осуществляется через международные аэропорты, перечень которых будет определен Правительством РФ. При этом вывоз наличности свыше установленного лимита возможен только при наличии подтверждающих банковских документов.
Дополнительные ограничения затронули и рынок драгоценных металлов. С 1 мая 2026 года вводится запрет на вывоз аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов.
«Вывоз аффинированного золота в слитках осуществляется в государства — члены Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах Москва (Внуково), Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево) и Владивосток (Кневичи) при наличии заключения Федеральной пробирной палаты», — уточняется в тексте указа.
Для вывоза золота в страны, не входящие в ЕАЭС, правила становятся еще более строгими. Указ не распространяется на случаи вывоза наличных средств и золотых слитков кредитными организациями. Контроль за выдачей разрешительных документов и порядком их оформления возложен на Правительство Российской Федерации.