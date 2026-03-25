Мосгордума и Столичный Совет Бангкока подписали Протокол о сотрудничестве

Московская городская Дума и Столичный Совет Бангкока подписали Протокол о сотрудничестве. Церемония подписания документа прошла в рамках визита делегации Столичного Совета Бангкока в столичный парламент.
Приветствуя зарубежных коллег, Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников (фракция партии «Единая Россия») отметил, что визит делегации Столичного Совета Бангкока в Московскую городскую Думу стал важным шагом в развитии прямых контактов между столицами Российской Федерации и Королевства Таиланд.
— Мы придаем большое значение такому взаимодействию, учитывая значительное количество точек соприкосновения между Москвой и Бангкоком. Обе столицы — современные мегаполисы с многомиллионным населением, сложной транспортной системой и обширной инфраструктурой, перед которыми стоят схожие задачи городского развития. В этой связи сотрудничество между нашими городами приобретает особую ценность, и рассчитываем, что расширение наших контактов будет способствовать его дальнейшему укреплению, — подчеркнул Шапошников.
Председатель столичного парламента сообщил, что коллеги из Королевства Таиланд стали первой зарубежной делегацией, представитель которой выступил с трибуны на заседании VIII созыва столичного парламента.
В ходе встречи, предшествовавшей подписанию Протокола о сотрудничестве, Шапошников продемонстрировал зарубежным коллегам флаги Бангкока и Таиланда, которые побывали на борту МКС в период экспедиции МКС-67 с 18 марта по 29 сентября 2022 года, и возвратились на Землю на космическом корабле «Союз МС-21 Королев» в личных вещах командира экипажа Героя Российской Федерации, космонавта-испытателя отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», депутата Мосгордумы Олега Артемьева (фракция партии «Единая Россия»). Тогда же, в 2022 году, Артемьев принял участие в заседании столичного парламента прямо с борта Международной космической станции.
— Нас связывают давние и прочные побратимские отношения. Поэтому этот визит — не просто ознакомительная поездка, а возможность укрепить законодательное сотрудничество двух столиц, обменяться опытом управления крупными мегаполисами в различных сферах. Искренне надеюсь, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для обмена опытом и сотрудничества, приведут к конкретному взаимодействию и заложат важнейшую основу для развития современных, безопасных и комфортных городов, а также для устойчивого повышения качества жизни населения Бангкока и Москвы, — отметил Председатель Столичного Совета Бангкока господин Випхут Шриваураи.