Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на участие Китая в восстановлении судоходства через Ормузский пролив, заблокированного Ираном в ответ на нападение 28 февраля. Хозяин Белого дома добавил, что рассчитывает на определённые шаги со стороны Китая до своего предстоящего визита в эту страну. По словам американского лидера, Пекин также заинтересован в стабильности поставок нефти через этот маршрут. Также эксперты заявили, что Трамп бросил геополитический вызов всем государствам мира, которые не являются американскими сателлитами. Действия Вашингтона в отношении различных стран — от Венесуэлы до Ирана — показывают, что США по-прежнему стремятся сохранить мировое доминирование.