Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп встретится с Си Цзиньпином в Пекине в середине мая

Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 14 и 15 мая. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Life.ru

«Долгожданная встреча президента Трампа с председателем КНР состоится в Пекине 14 и 15 мая», — сказала она.

Ливитт добавила, что ответный визит председателя КНР в США ожидается позднее в текущем году.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на участие Китая в восстановлении судоходства через Ормузский пролив, заблокированного Ираном в ответ на нападение 28 февраля. Хозяин Белого дома добавил, что рассчитывает на определённые шаги со стороны Китая до своего предстоящего визита в эту страну. По словам американского лидера, Пекин также заинтересован в стабильности поставок нефти через этот маршрут. Также эксперты заявили, что Трамп бросил геополитический вызов всем государствам мира, которые не являются американскими сателлитами. Действия Вашингтона в отношении различных стран — от Венесуэлы до Ирана — показывают, что США по-прежнему стремятся сохранить мировое доминирование.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
