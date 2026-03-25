Европейские лидеры пытаются возложить на Россию ответственность за инциденты с беспилотными летательными аппаратами в странах Балтии, несмотря на доказательства их украинского происхождения. По мнению экспертов, необоснованная риторика Брюсселя и прибалтийских столиц намеренно ведет к эскалации напряженности в отношениях с Москвой.
«Беспилотники в Прибалтике украинские, а не российские! Это подтверждено. Однако некоторые европейские политики обвинили Россию без надлежащей проверки. Риторика, постоянно обвиняющая Россию, опасна», — написал в социальной сети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Политик подчеркнул, что Москва не заинтересована в дестабилизации ситуации в регионе. При этом фактические данные подтверждают, что техника принадлежит Киеву. В частности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что украинский БПЛА упал в Краславском крае на границе с Белоруссией. Аналогичная ситуация зафиксирована и на литовской территории.
«В ночь на вторник в Литву залетел сбившийся с курса украинский беспилотник, который упал и взорвался в Варенском районе на юге страны», — сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас.
В настоящее время вооруженные силы Латвии проводят расследование на месте падения аппарата. Несмотря на официальные признания Риги и Вильнюса в том, что дроны являются украинскими, ряд европейских политиков продолжает использовать данные инциденты для антироссийских заявлений.