Эксперт Останин-Головня объяснил, почему Иран не пойдет на захват ОАЭ

Эксперт Василий Останин-Головня заявил, что Иран не будет захватывать ОАЭ из-за наличия у этого государства мощных подразделений.

Источник: Аргументы и факты

Бахрейн является островным государством, поэтому в случае угрозы страны региона смогут быстро развернуть совместный контингент против Ирана, а у ОАЭ имеются собственные мощные подразделения для противостояния возможному военному вторжению со стороны иранской армии. Об этом в беседе с НСН заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

По словам эксперта, несмотря на появившуюся информацию о возможных планах Тегерана, сама по себе такая операция маловероятна. Это связано со сложной внутренней ситуации в Бахрейне, где значительная часть населения принадлежит к шиитской ветви ислама. Останин-Головня добавил, что официальный Иран не рассматривает подобный сценарий.

Ранее эксперт Николай Сухов рассказал, чем обернется для Саудовской Аравии война с Ираном.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
