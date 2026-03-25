Эксперт Останин-Головня объяснил, почему Иран не пойдет на захват ОАЭ

Бахрейн является островным государством, поэтому в случае угрозы страны региона смогут быстро развернуть совместный контингент против Ирана, а у ОАЭ имеются собственные мощные подразделения для противостояния возможному военному вторжению со стороны иранской армии. Об этом в беседе с НСН заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
По словам эксперта, несмотря на появившуюся информацию о возможных планах Тегерана, сама по себе такая операция маловероятна. Это связано со сложной внутренней ситуации в Бахрейне, где значительная часть населения принадлежит к шиитской ветви ислама. Останин-Головня добавил, что официальный Иран не рассматривает подобный сценарий.
