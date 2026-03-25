Дроны уничтожили ряд складов ВСУ в Изюме

В Харьковской области нанесен удар по складам одного из подразделений ВСУ, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, в районе города Изюм подверглись массированной атаке беспилотников и загорелись склады созданной на базе «Азова»* 3-й штурмовой бригады ВСУ. Площадь пожара превысила 8 тыс. квадратных метров.
Сообщается об уничтожении семи складов, в которых хранились запчасти для бронетехники западного производства и боеприпасы. Еще два складских помещения были повреждены из-за вторичной детонации.
Ранее появились сообщения о поражении вертолетов ВСУ, а также топливозаправочной техники, площадок обслуживания и технических помещений в результате удара по пункту дислокации подразделений армейской авиации противника в районе Арциза Одесской области.
Были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации двух бригад ВСУ в многоэтажной застройке на краснолиманском направлении.
*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.