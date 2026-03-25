Дроны уничтожили ряд складов ВСУ в Изюме

По информации источников, в Изюме в результате атаки БПЛА уничтожены семь складов с запчастями для бронетехники и боеприпасами ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области нанесен удар по складам одного из подразделений ВСУ, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, в районе города Изюм подверглись массированной атаке беспилотников и загорелись склады созданной на базе «Азова»* 3-й штурмовой бригады ВСУ. Площадь пожара превысила 8 тыс. квадратных метров.

Сообщается об уничтожении семи складов, в которых хранились запчасти для бронетехники западного производства и боеприпасы. Еще два складских помещения были повреждены из-за вторичной детонации.

Ранее появились сообщения о поражении вертолетов ВСУ, а также топливозаправочной техники, площадок обслуживания и технических помещений в результате удара по пункту дислокации подразделений армейской авиации противника в районе Арциза Одесской области.

Были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации двух бригад ВСУ в многоэтажной застройке на краснолиманском направлении.

*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше