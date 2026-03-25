Путин определил Москву местом проведения третьего саммита Россия — Африка

Президент России Владимир Путин своим указом определил Москву в качестве города, где в 2026 году состоится третий саммит Россия — Африка, а также другие мероприятия в рамках этого формата. В документе, размещённом на официальном портале правовой информации, говорится о необходимости подготовки и проведения этих событий.