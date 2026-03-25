Врач Пехотина рассказала, почему кислоты омега-3 полезны для женщин

Омега‑3 жирные кислоты защищают женщин от болезней органов малого таза благодаря участию в регуляции гормонального фона и мощному противовоспалительному эффекту. Об этом NEWS.ru заявила врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
По словам специалиста, эти компоненты играют ключевую роль в снижении выраженности симптомов предменструального синдрома, поскольку влияют на синтез простагландинов, регулирующих воспаление и сократительную активность гладкой мускулатуры. Кроме того, их противовоспалительные свойства делают омега‑3 значимыми в профилактике и комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний органов малого таза.
Ранее биолог Алексей Москалев рассказал, какие препараты лучше всего замедляют старение.