В США настаивают, что переговоры с Ираном продолжаются

Переговоры между США и Ираном продолжаются и проходят плодотворно, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Так она ответила журналистам на брифинге на вопрос о том, не зашли ли консультации в тупик после заявлений иранской стороны.

Источник: Life.ru

По словам Ливитт, как сообщил президент Дональд Трамп в понедельник, переговоры идут продуктивно и сохраняют эту динамику. При этом представитель Белого дома не подтвердила информацию о возможной встрече американских и иранских делегаций в Пакистане.

При этом ранее иранские власти через представителя правительства, главу информационного совета Элиаса Хазрати, отвергли заявления президента США Дональда Трампа о якобы ведущихся переговорах с Тегераном. Подобные утверждения не соответствуют действительности и являются ложными, утверждают в Тегеране.

