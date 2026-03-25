Патрушев заявил, что ущерб от атаки на «Арктик Метагаз» возместит агрессор

Агрессор должен возместить ущерб от атаки на Арктик Метагаз по нормам международного права.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страна-агрессор обязана возместить ущерб, нанесенный в результате украинской атаки на танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

«Указано на важность использования полученных доказательств в формировании позиции России о том, что возмещение ущерба возлагается на агрессора в соответствии с нормами международного права», — говорится в документе, опубликованном по итогам состоявшегося совещания Морской коллегии России.

В ходе заседания было отмечено, что собранные доказательства преступления крайне важны для формирования официальной позиции Москвы. В ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за произошедшее, включая финансовые выплаты, ложится на агрессора.

Николай Патрушев также обратил внимание на серьезную угрозу экологической безопасности, которую создала террористическая атака киевского режима. Политик предупредил, что сложившаяся ситуация может привести к масштабной экологической катастрофе в акватории Средиземного моря.

