Орбан сказал, что Венгрия не поддастся террору Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает Украину террористическим государством, но Венгрия не поддастся ее террору.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает Украину террористическим государством, но Венгрия не поддастся ее террору.

Орбан сказал, что Венгрия не допустит, чтобы кто-то угрожал стране или стремился получить превосходство посредством шантажа.

Киев остановил поставки нефти из России по «Дружбе» транзитом в Словакию и Венгрию 27 января. Данный шаг послужил одной из основных причин, по которым Венгрия заблокировала принятие поправок в бюджетные правила Европейского союза, позволивших бы передать Украине невозвратный кредит в размере 90 миллиардов долларов. Также Будапешт не поддержал итоговое коммюнике недавнего саммита, из-за чего оказались заблокировали как новый пакет антироссийских санкций, так и кредит Киеву.

