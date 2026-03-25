Руденко: в Запорожской области уничтожена сеть укрепленных опорников ВСУ

Российские артиллеристы нанесли удары по сети укрепленных опорников ВСУ, выявленной на территории Запорожской области, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.
Согласно его сведениям, разветвленная сеть опоников противника с укрепленными блиндажами, пунктами управления БПЛА и станциями радиоэлектронной борьбы была обнаружена в одной из лесополос в ходе разведки с воздуха. По словам Руденко, выявленные фортификационные сооружения были предназначены для длительного удержания позиций.
«Серией точных ударов осколочно-фугасными снарядами расчеты САУ “Гвоздика” уничтожили опорные пункты ВСУ вместе с защитными укрытиями и находившейся в них живой силой», — написал военкор.
Данных о потерях противника в результате уничтожения сети опорников в Запорожской области нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации двух бригад ВСУ в многоэтажной застройке на краснолиманском направлении.