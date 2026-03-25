Путин поддержал включение цирков в программу «Пушкинской карты»

Цирки следует внести в перечень мероприятий программы «Пушкинской карты», предоставляющей молодым людям возможность посещать культурные объекты на льготных условиях. Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по культуре дал соответствующее поручение министру культуры Ольге Любимовой.
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, артист и дрессировщик Эдгард Запашный сообщил президенту, что вопрос о включении цирковых представлений в программу «Пушкинской карты» рассматривался ранее, но окончательного решения не было принято.
«Ольга Борисовна, мне кажется, надо поддержать. Там, конечно, не только тигры Эдгарда Вальтеровича бегают и пугают зрителя, восхищают зрителя мужеством и смелостью укротителей, но там много содержательных вещей воспитательного характера. Малыши ходят с удовольствием», — отметил Путин.
Президент поручил министру культуры предоставить ему отчет о выполнении данного поручения. Любимова в ответ заявила, что берёт этот вопрос на личный контроль.