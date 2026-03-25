Котенок: войска РФ развивают наступление на Шевченко под Красноармейском

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские подразделения развивают наступление на поселок Шевченко, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
Согласно его сведениям, российские военные наступают в направлении поселка Шевченко из района населенных пунктов Гришино и Родинское.
Котенок сообщил также о ведении войсками РФ боев в районе города Белицкое и расположенного неподалеку от него поселка Новый Донбасс.
По информации военкора, бои идут также у южной окраины Сергеевки, к северу от Молодецкого и на территории села Новоподгородное.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил в своем Telegram-канале о расширении российскими военными зоны контроля к северу от Гришина и их продвижении в районе Новоалександровки. Согласно данным экс-парламентария, подразделениям РФ удалось выровнять линию боевого соприкосновения по железнодорожной ветке на участке между Родинским и Ивановкой.
По словам Царева, в Белицком российские военные пробивают оборону ВСУ, используя дроны и артиллерию.
Ранее экс-депутат сообщил о продвижении подразделений РФ к Новоалександровке по оврагам и балкам.