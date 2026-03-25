Келин назвал самогипнозом утверждения Запада о возможности победы Украины

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Утверждения некоторых западных политиков и экспертов о возможности победы Украины в конфликте с РФ напоминают самогипноз и оторваны от реальности. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4.
«Если кто-то думает, что у Украины есть шанс на победу, то это самогипноз. Украина неуклонно проигрывает. Инвестировать в проигрышную ситуацию и проигрывающую страну — это серьезная ошибка», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что РФ выступает за дипломатическое урегулирование конфликта с учетом своих интересов. Келин добавил, что при отказе Киева от российских условий Москва готова добиваться поставленных целей военными средствами, чтобы гарантировать безопасность своих границ.