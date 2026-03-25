Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келин назвал самогипнозом утверждения Запада о возможности победы Украины

Посол РФ в Великобритании подчеркнул, что Москва выступает за дипломатическое урегулирование конфликта с учетом своих интересов.

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Утверждения некоторых западных политиков и экспертов о возможности победы Украины в конфликте с РФ напоминают самогипноз и оторваны от реальности. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4.

«Если кто-то думает, что у Украины есть шанс на победу, то это самогипноз. Украина неуклонно проигрывает. Инвестировать в проигрышную ситуацию и проигрывающую страну — это серьезная ошибка», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что РФ выступает за дипломатическое урегулирование конфликта с учетом своих интересов. Келин добавил, что при отказе Киева от российских условий Москва готова добиваться поставленных целей военными средствами, чтобы гарантировать безопасность своих границ.