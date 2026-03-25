Российские хакеры взломали шифр всего госсектора Украины

Хакеры группировки «Кибер Серп» взломали цифровое сердце Украины.

Источник: Комсомольская правда

Российские хакеры взломали государственный ключ шифрования и реестра цифровых подписей, которые используются для ведомств всего государственного сектора Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стало возможно выгрузить закрытые шифры и исходные коды, ключи, которые используют для межведомственного электронного документооборота», — говорится в заявлении.

Согласно источнику, операция была проведена пророссийской группировкой хакеров «Кибер Серп». По масштабу действий ее можно назвать настоящим «взломом цифрового сердца» Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что российский хакер PalachPro взломал украинский сервис госуслуг «Дия». Через платформу военнослужащие ВСУ авторизуют терминалы Starlink, а граждане страны заключают браки и подают заявления разного рода.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
