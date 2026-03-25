Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рамзан Кадыров опубликовал видео выступления сына Адама после слухов о ДТП

Адам Кадыров выступил с докладом на совещании с командирами силовых подразделений.

Источник: Комсомольская правда

Рамзан Кадыров обнародовал видео с участием своего сына Адама, который впервые выступил с публичным докладом после появившихся в Сети слухов о его причастности к серьезному дорожно-транспортному происшествию. Его глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава Чечни опубликовал видео совещания с командирами силовых подразделений региона, в ходе которого с отчетом выступил руководитель Совета безопасности республики Адам Кадыров. На кадрах сын руководителя региона обсуждает вопросы межведомственного взаимодействия.

В описании к ролику Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе встречи обсуждалась деятельность Совбеза, а выступающий доложил о системной работе ведомства. Адам Кадыров, по словам отца, уделил внимание координации структур в сферах общественной, экономической и экологической безопасности.

Предыстория такова: в середине января в информационном пространстве появились сообщения о том, что Адам Кадыров, курирующий в том числе республиканское МВД, якобы попал в аварию. Слухи гласили о серьезных травмах молодого человека и даже о гибели сопровождавшего его бойца UFC Хамзата Чимаева, однако позже спортсмен вышел на связь из Абу-Даби, опровергнув домыслы.

Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше