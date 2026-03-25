Рамзан Кадыров опубликовал видео выступления сына Адама после слухов о ДТП

Рамзан Кадыров обнародовал видео с участием своего сына Адама, который впервые выступил с публичным докладом после появившихся в Сети слухов о его причастности к серьезному дорожно-транспортному происшествию. Его глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале.
Глава Чечни опубликовал видео совещания с командирами силовых подразделений региона, в ходе которого с отчетом выступил руководитель Совета безопасности республики Адам Кадыров. На кадрах сын руководителя региона обсуждает вопросы межведомственного взаимодействия.
В описании к ролику Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе встречи обсуждалась деятельность Совбеза, а выступающий доложил о системной работе ведомства. Адам Кадыров, по словам отца, уделил внимание координации структур в сферах общественной, экономической и экологической безопасности.
Предыстория такова: в середине января в информационном пространстве появились сообщения о том, что Адам Кадыров, курирующий в том числе республиканское МВД, якобы попал в аварию. Слухи гласили о серьезных травмах молодого человека и даже о гибели сопровождавшего его бойца UFC Хамзата Чимаева, однако позже спортсмен вышел на связь из Абу-Даби, опровергнув домыслы.