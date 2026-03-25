Путин: отсутствие квот на иностранное кино пускает на экраны ненужные вещи

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Отсутствие квотирования иностранных фильмов в России пропускает на экраны «совершенно тупые и ненужные вещи», считает президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду в ходе заседания совета по культуре указал на задержку в создании системы квотирования иностранного кино в России. Он напомнил об опыте других стран, где жестко квотируют иностранные фильмы, упомянув Францию и Китай.
«Ну, а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные, и финансово не поддерживаем своего производителя», — подчеркнул Путин, обращаясь к участникам заседания.