Мирошник: Украина существует в политической парадигме, которую диктует Запад

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Украина не является независимым государством, она существует в политической парадигме, которую диктуют ей ее западные спонсоры. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник после брифинга в постпредстве России при международных организациях в Женеве.
«Страна, находящаяся на содержании, страна, которая только по официальным данным имеет более 50% дефицита бюджета, который закрывается из внешних дотаций, не только критически зависима в своих экономических и военных подходах, но и существует в политическом парадигме, которую диктуют ей ее спонсоры», — сказал дипломат в ответ на вопрос, считает ли он, что Владимир Зеленский действует с согласия своих западных доноров, демонстрируя стремление сорвать переговоры усилением обстрелов и террористическими актами в отношении гражданских лиц.
По словам дипломата, с учетом такого уровня зависимости от Запада, представители киевского режима просто «не могут быть свободны в своих суждениях». Он отметил, что как Евросоюз и его чиновники в целом, так и лидеры отдельных европейских государств в частности «абсолютно однозначно заявляют о том, что они не заинтересованы в прекращении войны», и «выдумывают всевозможные сентенции, которые четко показывают, что Европа хочет тянуть время». По его оценкам, европейским странам «нужно энное количество лет для того, чтобы развивать свой ВПК, и поэтому пускай Украина пока повоюет».
Мирошник отметил, что европейские элиты очень нуждаются в «костре рядом со своей границей», чтобы «выделять огромные деньги на военные нужды» или «требовать себе чрезвычайных полномочий». «На этом фоне можно разбираться со своими противниками, как сейчас происходит в Венгрии, или принимать меры против оппозиции, как в Германии, Румынии и так далее. Это целый ряд вещей, которые в обычном положении вне войны или в мирное время плохо реализуемы», — пояснил он. Поэтому на словах «Украина придерживается стремления к миру», а в реальности, «в действиях, в военных действиях, в нарушениях, применении террористических методов, она смотрит совершенно в противоположную сторону», добавил дипломат.