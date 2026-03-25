Мирошник: речи о международном трибунале над киевским режимом сейчас не идет

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что подобную инициативу в Совбезе ООН заблокировали бы страны — спонсоры киевского режима.

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Речи о создании международного трибунала над украинскими военными преступниками в настоящее время не идет, но в дальнейшем этот вопрос может рассматриваться. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник после брифинга в постпредстве России при международных организациях в Женеве.

«Речи о международном трибунале сегодня не идет. Идет речь о возмездии за совершаемые военные преступление [со стороны Украины]», — пояснил он.

Дипломат отметил, что инициативу формирования такого трибунала по крайней мере в Совете Безопасности ООН заблокировал бы «ряд стран — спонсоров украинского режима», которые «категорически не готовы к прекращению войны». В этой связи Мирошник считает на текущий момент необходимым для России сфокусироваться на «принятии дополнительных механизмов, которые бы способствовали работе следственных органов в военных условиях», поскольку в них «присутствует определенная специфика».

«Если в дальнейшем будет какая-то необходимость [создания международного трибунала] ради соблюдения прозрачности процесса, наблюдателей и так далее, то этот вопрос может рассматриваться», — отметил дипломат.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше