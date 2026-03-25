Мирошник: речи о международном трибунале над киевским режимом сейчас не идет

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Речи о создании международного трибунала над украинскими военными преступниками в настоящее время не идет, но в дальнейшем этот вопрос может рассматриваться. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник после брифинга в постпредстве России при международных организациях в Женеве.
«Речи о международном трибунале сегодня не идет. Идет речь о возмездии за совершаемые военные преступление [со стороны Украины]», — пояснил он.
Дипломат отметил, что инициативу формирования такого трибунала по крайней мере в Совете Безопасности ООН заблокировал бы «ряд стран — спонсоров украинского режима», которые «категорически не готовы к прекращению войны». В этой связи Мирошник считает на текущий момент необходимым для России сфокусироваться на «принятии дополнительных механизмов, которые бы способствовали работе следственных органов в военных условиях», поскольку в них «присутствует определенная специфика».
«Если в дальнейшем будет какая-то необходимость [создания международного трибунала] ради соблюдения прозрачности процесса, наблюдателей и так далее, то этот вопрос может рассматриваться», — отметил дипломат.