Нетаньяху: Израиль создает буферную зону на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 марта. /ТАСС/. Израиль продолжает активные действия против боевых отрядов шиитской организации «Хезболлах» на юге Ливана, сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, цель этого — создание прочной буферной зоны для обеспечения безопасности северных районов Израиля.
«Мы создали настоящий буфер безопасности, который предотвращает наземное вторжение в Галилею через северную границу. Мы расширяем этот буфер безопасности, чтобы отодвинуть угрозу противотанковых ракет подальше от наших населенных пунктов. Мы просто создаем более широкую буферную зону», — сказал Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.
Это заявление он сделал в ходе совещания по видео-конференц-связи с главами приграничных районов севера страны. Говоря о боевых действиях в Ливане, Нетаньяху утверждал, что военное крыло «Хезболлах» готовило вторжение на израильскую территорию, но армия якобы смогла устранить эти угрозы.
Большая опасность для Израиля исходила, по его версии, и от ракетного арсенала «Хезболлах». «Была угроза, что они превратят Галилею и города Израиля, все города Израиля, в руины. Мы устранили большую часть этой угрозы, хотя работа еще не закончена», — утверждал Нетаньяху. «Сейчас перед нами стоит вопрос о ликвидации “Хезболлах”. Это связано с общей кампанией против Ирана, которая, несмотря на сообщения в СМИ, все еще в самом разгаре. Мы полны решимости коренным образом изменить ситуацию в Ливане», — добавил он.
В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяла на себя «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС еврейского государства начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».
9 марта израильская армия сообщила о начале ограниченной наземной операции против движения на юге Ливана. 16 марта армия заявила, что начала «ограниченные и точечные наземные операции», которые ведутся против «ключевых опорных пунктов “Хезболлах” в Южном Ливане» и «нацелены на укрепление передовой линии обороны» для израильской стороны.