Нетаньяху: Израиль создает буферную зону на юге Ливана

Большая опасность для Израиля исходила, по его версии, и от ракетного арсенала «Хезболлах». «Была угроза, что они превратят Галилею и города Израиля, все города Израиля, в руины. Мы устранили большую часть этой угрозы, хотя работа еще не закончена», — утверждал Нетаньяху. «Сейчас перед нами стоит вопрос о ликвидации “Хезболлах”. Это связано с общей кампанией против Ирана, которая, несмотря на сообщения в СМИ, все еще в самом разгаре. Мы полны решимости коренным образом изменить ситуацию в Ливане», — добавил он.