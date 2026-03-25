Путина пригласили в театр Олега Табакова

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актер Владислав Миллер пригласил президента России Владимира Путина на спектакль в Московский театр Олега Табакова, отметив, что «качество гарантируют».
Путин в среду, в День работника культуры, вручил в Кремле президентские премии молодым деятелям культуры и премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год.
После торжественной церемонии он немного побеседовал в неформальной обстановке, за бокалом шампанского с лауреатами премий, среди которых был и Миллер. Он пригласил президента в театр Табакова.
«Недавно у нас прошла большая премьера, которую мы очень долго готовили, ваш пресс-секретарь к нам приходил. Так что мы вас тоже очень ждем и качество гарантируем. Очень хочется, чтобы вы посетили наши спектакли», — обратился Миллер к президенту, отметив, что театр готовит новую премьеру.
Путин поблагодарил за приглашение.