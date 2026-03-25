Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келин заявил, что США совершили две ошибки в ситуации с Ираном

Вашингтон недооценил мощь Тегерана и экономические последствия своих действий, отметил посол России в Великобритании.

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты при начале военной операции против Ирана недооценили мощь Тегерана и экономические последствия своих действий. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4.

«Как я понимаю, они недооценили два момента. Во-первых, [они думали], что после первого удара Соединенных Штатов Иран сдастся и режим сменится. Во-вторых, они ошибочно полагали, что это не будет иметь экономических последствий. Это было неправильно. С этой точки зрения они ввели в заблуждение союзников и жителей стран Персидского залива», — сказал он.

Келин выразил мнение, что «США нуждаются в мирной сделке гораздо больше, чем Иран». «Иранцы сражаются за свою страну. Что там делают США — большой вопрос, поскольку не были определены ясные цели и стратегия выхода [из конфликта]. Люди по всему миру, включая экспертов, до конца не понимают, почему это произошло посреди переговоров, которые могли принести результат», — отметил он.

Дипломат добавил, что военная операция против Ирана не пользуется поддержкой ни в США, ни в Великобритании. «Общество в Соединенных Штатах и даже здесь в Великобритании не сильно поддерживает эти действия. Я бы даже сказал, что вообще не поддерживает. Американская администрация должна решить и понять, как ей выбраться из этой неприятности», — подчеркнул Келин.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше